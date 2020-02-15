Две станции западного участка БКЛ достроят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станции "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения" западного участка БКЛ метро должны достроить до конца года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он сообщил, что открытие этих станций улучшит транспортное обслуживание жителей нескольких районов на западе города. Они рассчитаны и на перспективный пассажиропоток, который будет формироваться по мере реализации программы реновации жилья, объяснил Бочкарев.
По его словам, сейчас идет подготовка к монтажу оборудования на станциях. Ведется проходка тоннелей между ними, которая завершится к июле.
"В целом строительные работы на "Карамышевской" и "Улице Народного Ополчения" завершим до конца года", – цитирует Бочкарева "Интерфакс".
К концу года планируется завершить строительство станции "Сокольники" БКЛ. Через два года полностью интегрируют в состав БКЛ Каховскую линию. В 2022 году также свяжут пересадкой с БКЛ станцию "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.
Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок от "Делового центра" до "Петровского парка".
БКЛ – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.
Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.
На Большом кольце строятся преимущественно станции мелкого заложения. Это значит, что на посадку-высадку будет уходить меньше времени.
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