Две станции западного участка БКЛ достроят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станции "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения" западного участка БКЛ метро должны достроить до конца года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он сообщил, что открытие этих станций улучшит транспортное обслуживание жителей нескольких районов на западе города. Они рассчитаны и на перспективный пассажиропоток, который будет формироваться по мере реализации программы реновации жилья, объяснил Бочкарев.

По его словам, сейчас идет подготовка к монтажу оборудования на станциях. Ведется проходка тоннелей между ними, которая завершится к июле.

"В целом строительные работы на "Карамышевской" и "Улице Народного Ополчения" завершим до конца года", – цитирует Бочкарева "Интерфакс".

К концу года планируется завершить строительство станции "Сокольники" БКЛ. Через два года полностью интегрируют в состав БКЛ Каховскую линию. В 2022 году также свяжут пересадкой с БКЛ станцию "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок от "Делового центра" до "Петровского парка".

БКЛ – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

На Большом кольце строятся преимущественно станции мелкого заложения. Это значит, что на посадку-высадку будет уходить меньше времени.