Электричка переехала двух человек в Москве

11:34
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Электричка, следовавшая из Петушков, переехала двух мужчин в районе станции Серп и Молот в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"Сегодня в районе станции Серп и Молот Горьковского направления МЖД электропоездом сообщением Петушки – Москва были травмированы двое мужчин, личности которых устанавливаются", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что одного из пострадавших госпитализировали, второй скончался.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники транспортной полиции и следователи, они выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в четверг столичный департамент транспорта сообщил о задержке поездов на Горьковском направлении МЖД из-за человека на путях. Пассажиров попросили соблюдать правила безопасности и не переходить железнодорожные пути в неположенных местах.
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