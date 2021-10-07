Электричка переехала двух человек в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Электричка, следовавшая из Петушков, переехала двух мужчин в районе станции Серп и Молот в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Сегодня в районе станции Серп и Молот Горьковского направления МЖД электропоездом сообщением Петушки – Москва были травмированы двое мужчин, личности которых устанавливаются", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что одного из пострадавших госпитализировали, второй скончался.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники транспортной полиции и следователи, они выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в четверг столичный департамент транспорта сообщил о задержке поездов на Горьковском направлении МЖД из-за человека на путях. Пассажиров попросили соблюдать правила безопасности и не переходить железнодорожные пути в неположенных местах.