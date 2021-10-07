На Горьковском направлении МЖД задерживаются поезда из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
На Горьковском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Уточняется, что в районе платформы Серп и Молот находится человек на путях.
Пассажиров попросили соблюдать правила безопасности и не переходить железнодорожные пути в неположенных местах.
Ранее сообщалось, что в Приамурье поезд протаранил трактор, стоящий на путях. Рядом шли ремонтные работы. Никто не пострадал. Рабочие успели разбежаться, когда увидели состав.