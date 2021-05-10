В Братиславе младенец погиб после того, как его зажало дверями лифта

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В Словакии младенец погиб после того, как его вместе с матерью зажало дверями лифта. Об этом пишет РИА Новости.

По заявлению представителя словацкой полиции Вероники Мартиняковой, инцидент случился в Братиславе в одном из жилых домов на Легионерской улице. Женщина с коляской, в которой находился грудной ребенок, застряла в дверях при выходе из лифта.

Прибывшие на место спасатели помогли женщине выбраться. Она была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

"К сожалению, попытки медиков спасти жизнь ребенку не привели к успеху, он скончался", – сказала Мартинякова.

В данный момент полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее лифт с пассажирами рухнул с высоты второго этажа в городской больнице № 1 в Чите. В лифте находились 10 человек, в том числе медработник. В результате происшествия никто не погиб.