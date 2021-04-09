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Происшествия

14:19

Лифт с пассажирами рухнул в больнице в Чите

происшествия регионы

Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края

Лифт с пассажирами рухнул с высоты второго этажа в городской больнице № 1 в Чите, сообщает РИА Новости.

В лифте находились 10 человек, в том числе медработник. В результате происшествия никто не погиб. Несколько пассажиров пожаловались на боли в спине.

Восемь пациентов от госпитализации отказались. Сейчас уточняется диагноз еще по двум пациентам, которые направлены на КТ-исследования.

На место выехала глава Минздрава региона.

По предварительной версии, причиной инцидента стал перегруз. Лифт 2017 года выпуска прошел сертификацию. Приказом главного врача больницы проводится служебное расследование. Свою проверку также проводит Минздрав.

В октябре прошлого года сообщалось, что в многоэтажке в Санкт-Петербурге лопнул трос лифта с тремя пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал.

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