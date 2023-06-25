Обнаружено тело второго из трех пропавших на реке в Приморье детей

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Спасатели нашли тело второго из трех детей, которые пропали при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой региональный главк МЧС РФ.

Накануне в полдень по местному времени (примерно в 05.00 мск) четверо детей восьми, десяти и двенадцати лет без присмотра взрослых отправились купаться в реке Арсеньевка. Один из детей, мальчик, начал тонуть и позвал на помощь товарищей, они кинулись на помощь, но были снесены течением.

Одному из детей удалось зацепиться за корягу, он выбрался на берег и позвонил матери, а другие пропали. Ранее было обнаружено тело одного ребенка, он утонул.

К настоящему времени найдено тело второго утонувшего ребенка. Продолжаются поиски последнего ребенка.

Ранее сообщалось, что полицейские и волонтеры разыскивают троих детей, пропавших в Яковлевском районе Приморского края. Двое мальчиков 8 и 9 лет и 12-летняя девочка отправились днем 24 июня на реку Арсеньевка, однако затем домой не вернулись. Местная полиция организовала поисково-спасательные мероприятия.

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