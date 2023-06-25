Одного из трех пропавших в Приморье детей обнаружили утонувшим

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Одного из трех детей, которые пропали на реке в Приморье, нашли погибшим, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

Накануне примерно в пять утра по Москве четверо детей 8, 10 и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться в реке Арсеньевка. Один из детей, мальчик, начал тонуть и позвал на помощь товарищей, они кинулись на помощь, но были снесены течением. В результате один из детей зацепился за корягу, выбрался на берег и позвонил матери, а остальные пропали.

К настоящему времени обнаружен только один из пропавших – он утонул. Поиски других продолжаются.

Ранее сообщалось, что полицейские и волонтеры разыскивают троих детей, пропавших в Яковлевском районе Приморского края. Двое мальчиков 8 и 9 лет и 12-летняя девочка отправились днем 24 июня на реку Арсеньевка, однако затем домой не вернулись. Местная полиция организовала поисково-спасательные мероприятия.

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