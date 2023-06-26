В Приморье обнаружили тело третьего из пропавших на реке детей

Фото: телеграм-канал "МЧС ПРИМОРЬЕ"

В Приморском крае спасатели обнаружили тело третьего ребенка, пропавшего при спасении тонущего товарища на реке в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Найдено тело третьего утонувшего ребенка", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что полицейские и волонтеры разыскивают троих детей, пропавших в Яковлевском районе Приморского края. Двое мальчиков 8 и 9 лет и 12-летняя девочка отправились днем 24 июня на реку Арсеньевка, однако затем домой не вернулись.

Позже выяснилось, что один из детей начал тонуть и позвал на помощь товарищей, они кинулись на помощь, но были снесены течением.

Спустя некоторое время одного из детей нашли погибшим. Еще через несколько часов спасатели обнаружили тело второго утонувшего ребенка.