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В Приморье обнаружили тело третьего из пропавших на реке детей
Фото: телеграм-канал "МЧС ПРИМОРЬЕ"
В Приморском крае спасатели обнаружили тело третьего ребенка, пропавшего при спасении тонущего товарища на реке в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
"Найдено тело третьего утонувшего ребенка", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что полицейские и волонтеры разыскивают троих детей, пропавших в Яковлевском районе Приморского края. Двое мальчиков 8 и 9 лет и 12-летняя девочка отправились днем 24 июня на реку Арсеньевка, однако затем домой не вернулись.
Позже выяснилось, что один из детей начал тонуть и позвал на помощь товарищей, они кинулись на помощь, но были снесены течением.
Спустя некоторое время одного из детей нашли погибшим. Еще через несколько часов спасатели обнаружили тело второго утонувшего ребенка.
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