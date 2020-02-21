Стоимость аренды земли в ТиНАО назвали самой низкой в Москве

08:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Земельные участки, арендованные у города, в среднем в четыре раза дешевле в ТиНАО, чем в других округах столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По данным торгов столичного департамента по конкурентной политике, в ТиНАО наблюдается повышенный спрос на площади, на которых планируется строить жилые дома.
"С начала 2020 года спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на территории Троицкого и Новомосковского округов почти в пять раз превысил аналогичные показатели прошлого года. Если в январе – феврале 2019 года на такие лоты претендовали семь участников, то в этом году их количество достигло 32", – объяснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Значительное внимание к ТиНАО в вопросе строительства объясняется тем, что в округе активно развивается транспортная и социальная инфраструктура, а арендная плата за землю под ИЖС стартует с отметки в 86 тысяч рублей. Особенность аренды подразумевает, что после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию, арендатор может оформить в собственность и сам участок.
Земельные участки и соответствующие им торги привлекают не только москвичей, но и жителей других регионов РФ, подчеркнули в департаменте по конкурентной политике. На данный момент на аукционы выставлено порядка 20 предложений аренды под ИЖС.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО планируют построить самый крупный в России крытый курорт с аквапарком. По проекту, возведут его в деревне Прокшино на площади в 8 гектаров. В непосредственной близости будет всесезонный спортивно-развлекательный комплекс.
Кроме того, в округе появится торговый объект площадью 100 квадратных метров – это один из проектов, земельные участки для которых планируют реализовывать на специальных торгах для малого и среднего бизнеса.
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