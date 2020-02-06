Первые земельные участки реализованы на торгах для малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые земельные участки реализованы на специальных торгах для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что в прошлом году был утвержден перечень земельных участков для аренды субъектами малого бизнеса, в который вошли участки с параметрами строительства до 1,5 тысячи квадратных метров.

"Первые аукционы показали высокий интерес со стороны предпринимателей: в среднем на каждый лот претендовали шесть участников, и все выставленные объекты нашли арендаторов. Общая сумма сделок составила свыше 45 миллионов рублей", – отметил Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что после заключения договоров с городом инвесторы начнут строительство автозаправок в Северном, Южном и Юго-Восточном административных округах. В ТиНАО появится торговый объект площадью 100 квадратных метров.

Во время торгов огромный спрос у предпринимателей вызвала территория в деревне Десне поселения Десеновского. За право строительства торгового объекта на его территории боролись 14 предпринимателей, отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

"В ходе торгов ставка арендной платы выросла в 26 раз – с 114 тысяч рублей до трех миллионов. Участники торгов внесли рекордное количество ценовых предложений – 847", – подчеркнул Щербаков.

Популярным также оказался земельный участок на Скотопрогонной улице. Ставка за аренду возросла с четырех до 30 миллионов. В скором времени на торги выставят участок на востоке Москвы под строительство медицинского центра, его площадь составляет 0,05 гектара.

Ранее стало известно, что в Москве в январе состоялись три земельных аукциона под строительство спортивных объектов. Предприниматели получили участки на севере, востоке и юго-западе города. По словам Ефимова, инвесторы проявляют большой интерес к подобным лотам. Участки, переданные инвесторам, расположены в столичных районах Аэропорт и Южное Бутово.

Кроме того, Ефимов рассказал, что в 2019 году город отдал в аренду тысячу объектов, общая площадь которых превысила 140 тысяч квадратных метров. Объем заключенных договоров составил около 1,5 миллиарда рублей.

