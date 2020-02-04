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Результаты земельных торгов в 2019 году показали абсолютный рекорд, сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"В Москве в 2019 году на городских торгах по аренде реализовано 104 земельных участка общей площадью 26,3 гектара на сумму 511,9 миллиона рублей. Результаты торгов не только в 3 раза превысили количественные показатели 2018 года, но и стали абсолютным рекордом по аукционам на право заключения договоров аренды с начала проведения торгов в 2011 году", – сообщил Ефимов.

Он отметил, что участки расположены преимущественно в Троицком, Новомосковском, Восточном округах. Большинство из них предназначены для индивидуального жилищного строительства. По его словам, остальные участки реализованы для целей строительства гаражей, физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых комплексов, промышленных, торгово-бытовых объектов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что из общего числа земельных участков, арендованных инвесторами в 2019 году, 15 участков были представлены по стартовой цене в 1,5 % от кадастровой стоимости. Эти участки, по его словам, предназначались для строительства ФОКов и промышленных комплексов, по итогам торгов совокупный размер годовой аренды составил 87,3 миллиона рублей, добавил он.

"Вопрос по снижению ставки арендной платы для этой категории земель был проработан департаментом в прошлом году. Принятые меры оказались эффективными: 100% этих участков были арендованы инвесторами", – сказал Гаман.

Руководитель департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что вместе с ростом количества реализованных объектов увеличивается и число участников городских аукционов по аренде земельных участков.

"Число участников городских аукционов за право аренды земельных участков достигло 384 в прошлом году. Примечательно, что в 2018 их количество достигло всего 58. Больше претендентов стало приходить не только на торги по индивидуальному жилищному строительству, но и увеличилось число коммерческих инвесторов. На протяжении всего прошлого года Москва проводила масштабную работу по информированию населения о выставленных на аукционы лотах, о самой процедуре городских торгов. Все это вкупе с большим количеством предложений привело к росту количества участников", – сказал Щербаков.

Ранее стало известно, что в Москве в январе состоялись три земельных аукциона под строительство спортивных объектов. Предприниматели получили участки на севере, востоке и юго-западе города. По словам Ефимова, инвесторы проявляют большой интерес к подобным лотам.

Участки, переданные инвесторам, расположены в столичных районах Аэропорт и Южное Бутово.

Кроме того, Ефимов рассказал, что в 2019 году город отдал в аренду тысячу объектов, общая площадь которых превысила 140 тысяч квадратных метров. Объем заключенных договоров составил около 1,5 миллиарда рублей.

Уточняется, что прошлогодние показатели превысили цифры 2018 года в 2,5 раза. Значительно вырос показатель реализации городского имущества по договорам аренды. В 2019 году он составил 81% (в 2018 – 57%). На каждый объект претендовало в среднем шесть участников.

Ранее сообщалось, что в центре столицы в 2020 году построят гостиничный комплекс площадью более 25 тысяч квадратных метров. Объект возводится по адресу: улица 1-я Тверская-Ямская, владение 2.

Проектом предусмотрено строительство девятиэтажного здания с трехуровневой подземной автостоянкой на 89 машино-мест. В комплексе будет 145 гостиничных номеров и 37 апартаментов.