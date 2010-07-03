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Город

15:00

Свободные земельные участки в Москве выставят на торги

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Несколько свободных земельных участков в Москве выставят на торги. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия правительства Москвы под руководством Сергея Собянина.

Речь, в частности, идет об объекте придорожного сервиса площадью тысяча квадратных метров на Новосходненском шоссе, владении 2, строении 1.

Также выставят на торги торгово-бытовой комплекс площадью 8,9 тысячи квадратных метров, расположенный в ТиНАО: поселке Марушкинское, деревне Марушкино, на улице Привольной, владении 9.

Ранее сообщалось, что в центре столицы в 2020 году построят гостиничный комплекс площадью более 25 тысяч квадратных метров. Объект возводится по адресу: улица 1-я Тверская-Ямская, владение 2.

Проектом предусмотрено строительство девятиэтажного здания с трехуровневой подземной автостоянкой на 89 машино-мест. В комплексе будет 145 гостиничных номеров и 37 апартаментов.

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