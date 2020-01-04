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Город

11:54

Малый бизнес в три раза чаще стал арендовать городскую недвижимость

город экономика недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число участников городских торгов за право аренды нежилых помещений по льготной арендной ставке выросло по сравнению с прошлым годом в три раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

По условиям программы, минимальная ставка аренды за коммерческие помещения для представителей малого и среднего бизнеса на первых этажах составляет 4,5 тысячи рублей за квадратный метр, в подвалах – 1000 рублей за квадратный метр. С победителями аукционов город заключает договоры аренды на 10 лет, по истечении этого срока возможна пролонгация.

По словам Ефимова, плюсом программы является возможность передачи 50% площадей в субаренду, что позволяет победителю аукциона снизить свои затраты, если какая-то часть имущества не используется.

В свою очередь, глава департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что большое количество преимуществ для СМП приводит к тому, что такие аукционы являются одними из самых высококонкурентных.

"Если количество желающих поучаствовать в торгах по льготной арендной ставке для СМП существенно растет, то средняя конкуренция остается стабильной. В 2019 году, как и в 2018, среднее количество участников на один лот достигает семь человек. Таким образом, столичную программу поддержки малого и среднего бизнеса можно с уверенностью назвать эффективной", – заключил он.

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