Инвесторы арендовали тысячу объектов столичной недвижимости в 2019 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тысячу объектов столичной недвижимости арендовали частные инвесторы в минувшем году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2019 году город отдал в аренду тысячу объектов, общая площадь которых превысила 140 тысяч квадратных метров. Объем заключенных договоров составил около 1,5 миллиарда рублей.

Уточняется, что прошлогодние показатели превысили цифры 2018 года в 2,5 раза. Значительно вырос показатель реализации городского имущества по договорам аренды. В 2019 году он составил 81% (в 2018 – 57%). На каждый объект претендовало в среднем шесть участников.

"Эти показатели – абсолютный рекорд по аукционам с начала запуска торгов в 2011 году. Такого эффекта удалось добиться благодаря увеличению количества объектов, подготовленных к реализации на аукционах", – подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что чаще всего в аренду инвесторам сдавались объекты площадью от 80 до 250 квадратных метров в трех столичных округах: ЦАО, ЮАО и ЮЗАО.

Ранее сообщалось, что в 2019 году московские предприниматели получили 26,7 миллиарда рублей кредитов с гарантийной поддержкой. Это на 17% превышает показатели 2018 года.

