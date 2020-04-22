Шестиэтажный центр скалолазания планируется открыть в столице в 2021 году

Фото: Федерация скалолазания России

В городе в следующем году планируется открыть Центр скалолазания ЦСКА. Он станет крупнейшим в России, говорится на сайте Федерации скалолазания России.

"Это будет флагманский центр для развития скалолазания в стране, лучший скалодром ближайшего десятилетия", – подчеркнул президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. Известно, что объект возведут на спортивной базе "Песчаная" ЦСКА.

В настоящий момент ведутся проектно-изыскательские работы. Общая площадь всех скалодромов центра составит около 5 тысяч квадратных метров. Высота основного зала составит 20 метров. Здание будет чуть выше – почти 24 метра.

Ожидается, что скалодром смогут посещать более 600 человек в день. При этом в состав центра войдет детский скалодром с веревочным парком. Еще в здании разместится боулдеринговый зал на четвертом этаже.

Кроме того, предусмотрены уличные скалодромы, где можно будет проводить соревнования в теплое время года.

В марте стало известно, что дворец спорта построят в Коммунарке.