ФОК с бассейном появится в Северном Измайлове

16:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют построить в Северном Измайлове, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал главный архитектор города, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, общая площадь здания составит более 9,5 тысячи квадратных метров.
"Город старается сделать спорт доступным во всех районах Москвы. И мы видим, что ситуация постепенно меняется. У большинства москвичей в пешей доступности есть спортивные комплексы", – отметил он.
В четырехэтажном здании оборудуют залы для групповых занятий и тренажеров, а также бассейны для взрослых и детей. ФОК будет оформлен темными металлическими панелями, которые будут разделять витражные окна.
К введению в эксплуатацию готовят ФОК на Бунинской аллее. Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится на месте долгостроя в Бибиреве.
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