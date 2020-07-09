ФОК с бассейном готовят к вводу в эксплуатацию в Южном Бутове

16:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Физкультурно-оздоровительный комплекс, который находится на Бунинской аллее, готовят к введению в эксплуатацию. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Разрешение на введение выдано в конце июня, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
"В подземном этаже располагаются универсальный спортзал с подсобными помещениями, зона раздевалок и саун, а также необходимые технические и инженерные помещения", – поделился он.
Уточняется, что на первом этаже комплекса будут находиться входной вестибюль с ресепшеном, охраной и гардеробом и бассейн с обходными дорожками. Посетителям на втором этаже будут доступны универсальные спортивные залы для групповых занятий.
ФОК будет возводиться за счет средств инвестора. Его общая площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров. При этом строительные работы были окончены почти на год раньше запланированного срока.
Ранее сообщалось, что ФОК с бассейном появится на месте долгостроя в Бибиреве. В декабре 2019 года был заключен контракт на проектирование комплекса площадью около 4 тысяч квадратных метров с бассейном и ванной для обучения плаванию детей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».