ФОК с бассейном готовят к вводу в эксплуатацию в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Физкультурно-оздоровительный комплекс, который находится на Бунинской аллее, готовят к введению в эксплуатацию. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Разрешение на введение выдано в конце июня, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

"В подземном этаже располагаются универсальный спортзал с подсобными помещениями, зона раздевалок и саун, а также необходимые технические и инженерные помещения", – поделился он.

Уточняется, что на первом этаже комплекса будут находиться входной вестибюль с ресепшеном, охраной и гардеробом и бассейн с обходными дорожками. Посетителям на втором этаже будут доступны универсальные спортивные залы для групповых занятий.

ФОК будет возводиться за счет средств инвестора. Его общая площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров. При этом строительные работы были окончены почти на год раньше запланированного срока.

Ранее сообщалось, что ФОК с бассейном появится на месте долгостроя в Бибиреве. В декабре 2019 года был заключен контракт на проектирование комплекса площадью около 4 тысяч квадратных метров с бассейном и ванной для обучения плаванию детей.