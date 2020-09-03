Новый спортивный комплекс в Митине введут в эксплуатацию в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый спортивный комплекс в районе Митино откроется для горожан в этом году. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Особенностью комплекса станет первый в столице биатлонный тир со стрелковой дистанцией в 50 метров. Стрелять можно будет из малокалиберных винтовок. В здании также расположатся спортзалы для волейбола, гандбола, бадминтона, мини-футбола и других командных видов спорта.

Спорткомплекс сделают доступным для маломобильных групп граждан. Для их комфорта поставят пандусы и лифты, на стены нанесут тактильные указатели.



Отмечается, что в настоящее время ведется внутренняя отделка помещений. Фасадные и кровельные работы завершены. Благоустройство прилегающей территории также подходит к концу, вскоре будут устанавливать оборудование.

"Главной задачей спорткомплекса является популяризация занятий детей такими видами спорта, как биатлон, лыжи, спортивное ориентирование и многие другие. Тренировать будущее поколение спортсменов будут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, чтобы ребята показывали самые высокие результаты. В основание спорткомплекса была заложена капсула с письмом для будущих спортивных поколений", – рассказал Загрутдинов.

Всего в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 11 спортивных объектов, четыре из которых уже сданы. Масштабная деятельность по развитию спорткомплексов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее стало известно, что в ЖК "Мещерский лес" ввели в эксплуатацию детский сад на 350 мест. Здание имеет три надземных этажа и один подземный. В саду сформируют 14 групп для детей от трех до семи лет.

