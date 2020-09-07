Более 50 детских спортивных центров доступны горожанам вблизи станций МЦД

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 50 детских спортивных школ и центров физической культуры располагается вблизи станций МЦД-1 и МЦД-2. Это делает дополнительное образование более доступным для горожан, рассказали Москве 24 в департаменте транспорта.
Так, около станции МЦД-1 Бескудниково работают две спортивные школы: Олимпийского резерва № 77 Москомспорта и спортивная школа № 82.
Спортивная школа Олимпийского резерва № 25 находится в 500 метрах от станции Савеловская МЦД-1, а Спортивный центр "Крылья Советов" – недалеко от станции Сетунь.
Около остановки Депо, расположенной на МЦД-2, находится Культурно-спортивный центр "Печатники", а возле станции Стрешнево – спортивная школа Олимпийского резерва № 74 Москомспорта. Спортивная школа Олимпийского резерва "Москвич" доступна жителям недалеко от станции Текстильщики.
Кроме этого, для более комфортного проезда по "Центральной" зоне МЦД школьники и студенты могут приобретать абонемент. Оформить его можно в любой кассе метро на социальную карту москвича за 405 рублей в месяц или за 1 215 рублей за три месяца. Поездки за пределами данной зоны оплачиваются в размере 50 процентов от стоимости пригородного билета в кассах МЦД.
Ранее сообщалось, что на территории ТПУ "Некрасовка" появится крупный спортивный комплекс. В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб. Кроме этого, в спорткомплексе предусмотрена площадка для ВМХ и сдачи норм ГТО и зона воркаута.
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