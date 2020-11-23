Каток на ВДНХ начнет работу с 27 ноября

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Каток на ВДНХ откроется 27 ноября и будет работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время идут монтаж конструкций и заливка льда. В зимнем сезоне-2020/2021 он будет работать с соблюдением всех необходимых мер безопасности, установленных Роспотребнадзором", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Сообщается, что в новом сезоне сохранится система сеансов, однако билеты будут выдавать на определенное время и в конкретный входной павильон. Территорию катка разрешено заполнять только на 50% от возможной вместимости.

В экспресс-павильонах катка смогут разместиться до 85 человек, в бизнес-помещениях – до 10. На входе установят дезинфицирующие рамки, а непосредственно внутри будет разметка для социальной дистанции, организуют регулярную уборку.

Весь прокатный инвентарь будут обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждого посетителя. На всей территории катка должно соблюдаться требование о дистанции в 1,5 метра, а в закрытых помещениях потребуются медицинские маски.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по Москве не выдавал предписаний с требованием ношения средств индивидуальной защиты во время катания на коньках на открытых площадках.

