В Санкт-Петербурге ввели ограничения на посещение ледовых катков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге с 23 ноября вступят в силу новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции: зрителям запретят посещать спортивные мероприятия, а в торговых центрах закроют ледовые катки, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На открытых катках закроют раздевалки. На крытых катках разрешат присутствовать не более 30 посетителям. Кроме того, на открытых и крытых площадках в зоне катания на 10 квадратных метрах сможет находиться только один человек.

На хоккеистов и других спортсменов эти ограничения не распространяются. Профессиональные спортивные клубы будут работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по Москве не выдавал предписаний с требованием ношения средств индивидуальной защиты во время катания на коньках на открытых площадках.

Обязательно надевать средства индивидуальной защиты как гражданам, так и персоналу необходимо в раздевалках, пунктах проката оборудования, кассах, холлах, вспомогательных помещениях.

В ведомстве подчеркнули, что организаторам ледовых площадок необходимо будет строго соблюдать дезинфекционный режим, обеспечивать контроль за соблюдением профилактических мер посетителями. Гражданам также рекомендовали соблюдать социальную дистанцию.