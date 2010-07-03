По способностям и потребностям: где бюджетно встать на лыжи или сноуборд?

Совсем скоро горнолыжный сезон – и это повод подружиться наконец с зимними видами спорта. Уехать кататься в Альпы или Куршевель в этом году не судьба, поэтому большинство российских горнолыжников и сноубордистов отправятся в Красную Поляну и Шерегеш. Несомненно, там очень круто, но, скорее всего, будет толпа народу и астрономические цены. Куда поехать, чтобы научиться кататься и не потратить лишнего – разбиралась наш обозреватель Екатерина Васильева.



Если вы только начинаете кататься или пока не определились, нравится вам это дело или нет, стоит попробовать свои силы на менее людных и раскрученных курортах. Плюсов как минимум два: там точно есть пологие трассы для новичков, плюс не будет так обидно за кучу потраченных денег, если вдруг окажется, что лыжи – это точно не ваше.

Подмосковье

В Дмитровском районе Подмосковья есть несколько достойных горнолыжных курортов. Одним из наиболее хорошо оснащенных технически считается "Волен" (50 километров от Москвы и 8 километров от Дмитрова), его даже иногда сравнивают со Швейцарией. Там есть детский горнолыжный клуб, инструкторы для взрослых, а трассы освещаются даже ночью, так что кататься можно до полуночи по будням, а по выходным – до 2:00. Для желающих остаться на все выходные или подольше есть коттеджи и отель (цены приемлемые). Если кататься на лыжах не понравилось, но уезжать не хочется, есть каток и прокат снегомобилей.



Спортивный парк "Яхрома" неподалеку от "Волена" знаменит разнообразием трасс: всего их здесь 14, из которых 2 – для тюбинга. По соседству расположен еще один курорт – Степаново, тоже все красиво, недорого и современно, но эти трассы рассчитаны на более подготовленных спортсменов. Начинающим тоже есть где прокатиться, но по сравнению с Яхромой выбор небольшой.

Горнолыжный курорт имени Леонида Тягачева самый первый в Подмосковье, тоже вполне на уровне: ухоженные трассы, современные подъемники, гостиница, кафе, прокат, инструкторы, каток и бассейн – стандартный набор.

Сорочаны расположены чуть подальше (80 километров от Москвы). Местные трассы известны самыми длинными спусками – до 1 километра. Трасс для совсем новичков здесь нет, самые простые – синие, их здесь три, также есть 4 красные и 3 черные. С инфраструктурой там все тоже неплохо: снежные пушки, подъемники, гостиница, недорогие кафе с нормальной едой.

Архыз

Этот курорт неподалеку от Минеральных Вод считается в России одним из самых подходящих для начинающих горнолыжников и сноубордистов. Курорт небольшой: всего четыре трассы (из них две зеленые, одна красная и одна синяя) и две канатные дороги: кресельная и гондольная. Есть несколько недорогих отелей (от 2 000 рублей в сутки в высокий сезон), из неспортивных развлечений – прогулки по Тебердинскому биосферному заповеднику, древним храмам и монастырям.



Ведучи (Чечня)

Новый, первый и пока единственный курорт в Чеченской республике. Его открыли зимой 2017 года и находится он в 100 километрах от Грозного. Курорт еще строится, в планах – открыть 19 трасс, но пока работают только одна (синяя) с кресельным подъемником, а также в распоряжении гостей учебный склон с бугельной канатной дорогой.

Из преимуществ: красота (курорт расположен в высокогорном регионе, и горные вершины видны здесь из любой точки) и низкие цены (ски-пасс на день – 500 рублей, час занятий с инструктором – 1 500 рублей). Инфраструктура пока сравнительно спартанская: есть ресторан и две гостиницы (одна бюджетная хостельного типа, другая "побогаче" с бассейном, бильярдом и караоке).

Домбай

Еще один популярный курорт на Северном Кавказе, расположенный в горах (1 650 метров над уровнем моря). Он очень компактный, почти до всех объектов можно дойти пешком. Но, несмотря на относительно небольшие размеры, вся инфраструктура здесь есть в изобилии: трассы разной сложности, гостиницы, сауны и более 20 ресторанов кавказской кухни, так что тут сложно похудеть, даже если кататься с утра до вечера.

Большинство трасс с умеренным наклоном, для совсем новичков есть пологая поляна, а для опытных бойцов – хели-ски с необъезженными склонами. Кстати, до Красной Поляны тут совсем недалеко, и если будет желание сравнить, можно прокатиться одним днем на вертолете.