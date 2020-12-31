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Транспорт

20:06

Проезд в метро и на МЦК стал бесплатным до утра 1 января

транспорт город

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) стали бесплатными для пассажиров до 6:00 1 января, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"В период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Кроме того, мы подготовили традиционный новогодний подарок для жителей города – проезд на метро и МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь (с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января)", – заявил Ликсутов.

Также вице-мэр напомнил, что все парковки в Москве станут бесплатными c 1 по 9 января.

Как сообщалось, метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта.

Кроме того, бесплатным с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января станет и проезд в МЦД.

Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь без перерывов

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