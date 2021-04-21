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16:28

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Эксперт рассказал, как запуск системы "Паутина" скажется на автовладельцах

Окутанные "Паутиной". Как запуск новой системы МВД скажется на автовладельцах
транспорт эксклюзив

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с Москвой 24 оценил запуск системы "Паутина" для розыска автомобилей и обжалования штрафов.

Ранее о появлении нового программного обеспечения рассказали в МВД. "Паутина" заработала на территории Центрального федерального округа, к концу года она будет внедрена в большинстве регионов России. Сообщается, что до ее появления правоохранительные органы могли получить из системы фотографии только с места нарушения правил дорожного движения. Теперь специалисты смогут исследовать снимки со всего пути следования автомобиля. Система также поможет обжаловать штрафы в электронном формате.

Славнов заявил, что видит в появлении системы положительные моменты.

В ситуации с угнанными автомобилями появление системы – несомненный плюс. Когда машину угоняют у владельца, надо дергать за все возможные ниточки для ее розыска. Думаю, "Паутина" здесь будет как нельзя кстати.
Дмитрий Славнов
автоэксперт

Славнов подчеркнул, что электронное обжалование штрафов на сегодня уже работает неплохо. Однако программы в этом направлении необходимо постоянно совершенствовать для еще большей эффективности, уверен собеседник Москвы 24.

"Паутина" – довольно-таки интересная система, которая имеет право на существование. На мой взгляд, она принесет только пользу как МВД, так и обычным автовладельцам", – считает автоэксперт.

Страхи о том, что "Паутина" создается для повышения собираемости штрафов, Славнов назвал несостоятельными. Он напомнил, что контроль за соблюдением ПДД необходим для безопасности дорожного движения.

"То же превышение скорости – это не выбивание денег из вашего кармана. Это безопасность дорожного движения, она всегда стоит во главе угла. Машина – это повышенный источник опасности. Поэтому людей не просто так штрафуют. Чтобы они соблюдали ПДД и не теряли контроль над источником повышенной опасности", – резюмировал Славнов.

Ранее в ГИБДД перечислили главные ошибки сдачи экзамена на права по новым правилам. В ведомстве заявили, что кандидаты в водители часто создают помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении и нарушают требования разметки.

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