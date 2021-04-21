Эксперт рассказал, как запуск системы "Паутина" скажется на автовладельцах

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с Москвой 24 оценил запуск системы "Паутина" для розыска автомобилей и обжалования штрафов.
Ранее о появлении нового программного обеспечения рассказали в МВД. "Паутина" заработала на территории Центрального федерального округа, к концу года она будет внедрена в большинстве регионов России. Сообщается, что до ее появления правоохранительные органы могли получить из системы фотографии только с места нарушения правил дорожного движения. Теперь специалисты смогут исследовать снимки со всего пути следования автомобиля. Система также поможет обжаловать штрафы в электронном формате.
Славнов заявил, что видит в появлении системы положительные моменты.
Славнов подчеркнул, что электронное обжалование штрафов на сегодня уже работает неплохо. Однако программы в этом направлении необходимо постоянно совершенствовать для еще большей эффективности, уверен собеседник Москвы 24.
"Паутина" – довольно-таки интересная система, которая имеет право на существование. На мой взгляд, она принесет только пользу как МВД, так и обычным автовладельцам", – считает автоэксперт.
Страхи о том, что "Паутина" создается для повышения собираемости штрафов, Славнов назвал несостоятельными. Он напомнил, что контроль за соблюдением ПДД необходим для безопасности дорожного движения.
"То же превышение скорости – это не выбивание денег из вашего кармана. Это безопасность дорожного движения, она всегда стоит во главе угла. Машина – это повышенный источник опасности. Поэтому людей не просто так штрафуют. Чтобы они соблюдали ПДД и не теряли контроль над источником повышенной опасности", – резюмировал Славнов.
Ранее в ГИБДД перечислили главные ошибки сдачи экзамена на права по новым правилам. В ведомстве заявили, что кандидаты в водители часто создают помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении и нарушают требования разметки.
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