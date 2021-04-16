В ГИБДД перечислили главные ошибки сдачи экзамена на права по новым правилам

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В ГИБДД перечислили основные ошибки сдачи экзамена на права по новым правилам. Об этом рассказали РИА Новости в МВД.
Сообщается, что кандидаты в водители часто создают помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, а также нарушают требования разметки.
"К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся <...> неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления транспортного средства", – заявили в ведомстве.
Кроме того, экзаменуемые часто допускают ошибки при парковке. В частности, кандидаты в водители не могут выполнить элементы параллельной парковки и заезд в бокс. Причиной таких ошибок, по заявлению МВД, является наезд на границы зон выполнения маневров.
В ведомстве заключили, что основывались на статистике результатов сдачи экзамена на водительские права в период с 1 по 8 апреля текущего года.
В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, готовность будущих водителей стали проверять только в условиях реального дорожного движения без аттестации на специальной площадке.
Ранее в ГИБДД рассказали, что россияне стали реже сдавать на права с первого раза. Как отмечал начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Николай Гиляков, данный показатель является ключевым при оценке качества подготовки водителей.
С 1 апреля в России изменятся правила проведения экзамена на водительские права
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