В ГИБДД призвали родителей напомнить детям о безопасном катании на самокатах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная Госавтоинспекция призвала родителей поговорить с детьми о правилах безопасного катания на самокатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу.

"Госавтоинспекция Москвы призывает родителей провести профилактические беседы с детьми и напомнить о том, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходным переходам и только спешившись, если речь идет об использовании самокатов, велосипедов и иных гаджетов передвижения", – говорится в сообщении.

В ГИБДД подчеркнули, что ребенок должен знать, что нельзя внезапно появляться на дороге, а переходить проезжую часть можно, только убедившись в своей безопасности.

Как отмечается, в столице только за 12 апреля зарегистрировали три ДТП с участием детей и подростка, которые ехали на самокатах.

Сезон проката самокатов стартовал в Москве 5 апреля. Жителям доступно не меньше 10 тысяч единиц этого вида транспорта. Отмечается, что порядка 60 тысяч поездок на самокатах совершили москвичи за первую неделю работы проката.

