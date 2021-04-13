В ГИБДД призвали родителей напомнить детям о безопасном катании на самокатах

14:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичная Госавтоинспекция призвала родителей поговорить с детьми о правилах безопасного катания на самокатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу.
"Госавтоинспекция Москвы призывает родителей провести профилактические беседы с детьми и напомнить о том, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходным переходам и только спешившись, если речь идет об использовании самокатов, велосипедов и иных гаджетов передвижения", – говорится в сообщении.
В ГИБДД подчеркнули, что ребенок должен знать, что нельзя внезапно появляться на дороге, а переходить проезжую часть можно, только убедившись в своей безопасности.
Как отмечается, в столице только за 12 апреля зарегистрировали три ДТП с участием детей и подростка, которые ехали на самокатах.
Сезон проката самокатов стартовал в Москве 5 апреля. Жителям доступно не меньше 10 тысяч единиц этого вида транспорта. Отмечается, что порядка 60 тысяч поездок на самокатах совершили москвичи за первую неделю работы проката.
"Это наш город": москвичи совершили 60 тыс поездок на самокатах за неделю
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: