Прокуратура выясняет обстоятельства обрушения на алкогольном складе в Красноярске

15:54
Фото: телеграм-канал Mash
После обрушения стеллажей на алкогольном складе в Красноярске прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции", – говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что оценить ущерб от обрушения пока невозможно.
В ГСУ СК региона уточнили, что металлоконструкции с алкоголем были установлены летом этого года. Во время обрушения на складе находились около 40 сотрудников компании.
Инцидент случился на улице Калинина в Красноярске. Под завалом находился один человек.
Силами КГКУ "Спасатель" человек был извлечен и передан карете скорой помощи. Известно, что пострадавшего госпитализировали с ушибом головы и повреждением ноги.
В Красноярске на рабочего упали стеллажи с алкоголем
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