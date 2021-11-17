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Происшествия

15:54

Прокуратура выясняет обстоятельства обрушения на алкогольном складе в Красноярске

происшествия

Фото: телеграм-канал Mash

После обрушения стеллажей на алкогольном складе в Красноярске прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что оценить ущерб от обрушения пока невозможно.

В ГСУ СК региона уточнили, что металлоконструкции с алкоголем были установлены летом этого года. Во время обрушения на складе находились около 40 сотрудников компании.

Инцидент случился на улице Калинина в Красноярске. Под завалом находился один человек.

Силами КГКУ "Спасатель" человек был извлечен и передан карете скорой помощи. Известно, что пострадавшего госпитализировали с ушибом головы и повреждением ноги.

В Красноярске на рабочего упали стеллажи с алкоголем

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