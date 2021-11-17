На складе в Красноярске рабочего завалило стеллажами с алкоголем

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Рабочего на складе в Красноярске завалило обрушившимися стеллажами с алкогольной продукцией. Пострадавшего передали медикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что инцидент случился на улице Калинина, сообщение о произошедшем поступило в 15:19.

"По предварительной информации, под завалом находился один человек. Силами КГКУ "Спасатель" человек с признаками жизни был извлечен и передан карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за нарушения техники безопасности. Как рассказали в главке, в спасательных работах приняли участие 28 человек и 4 единицы техники.

Ранее в Москве в подвале ТЦ "На Беговой" частично обрушилась стена, в результате чего двое рабочих получили травмы.