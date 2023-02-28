В РФ зафиксировали рост продаж "Виагры" на 50%

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Продажи лекарственного средства для увеличения потенции "Виагра" выросли на 50% после информации о приостановке поставок на территорию России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальную систему маркировки "Честный знак".

"В период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, продажи выросли на 50% в сравнении с 12–14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на 5%", – говорится в сообщении.

По словам оператора "Честного знака", риск дефицита препаратов на основе силденафила в РФ не наблюдается. На данный момент запасов этих лекарств достаточно, чтобы соответствовать уровню спроса в течение восьми месяцев.

За этот период производители аналогов смогут нарастить объемы поставок, тем самым заменив "Виагру" в аптеках РФ, подчеркнули аналитики "Честного знака".

Ранее в Минпромторге заявили, что американская фармацевтическая организация Viatris приостановила поставки таблеток "Виагра" в Россию. Компания проинформировала об этом еще в 2022 году.

В российском министерстве здравоохранения подчеркнули, что в РФ уже существуют аналоги отечественного производства. При этом в ведомстве напомнили, что лекарство можно купить только по рецепту.

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