В РФ прекратили поставлять два препарата для лечения редких болезней – "Круг добра"

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В Россию прекратились поставки метрелептина, применяемого при лечении липодистрофии, а также ломитапида, который применяют при гомозиготной семейной гиперхолестеринемии. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда "Круг добра".

"Получив уведомление о невозможности поставок, фонд обратился ко всем крупным поставщикам. До настоящего времени решить вопрос с организацией поставок в Россию <...> не удалось", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Круг добра" обратился в Минздрав РФ с просьбой оказать содействие в организации поставок указанных препаратов. Пока же решено исключить данные лекарства из перечня закупок фонда.

Правление фонда намерено собрать предложения экспертного и попечительского совета по дальнейшим действиям в сложившихся условиях.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России не менее чем за четыре месяца до сезонного подъема заболеваемости начинается процесс закупки лекарств и создания их запаса. Между тем запасы препаратов в аптеках, по его словам, формируются на два месяца вперед.



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