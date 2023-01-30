Запас лекарств в РФ создается перед каждым сезонным подъемом заболеваемости – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В преддверии сезонного подъема заболеваемости в России не менее чем за 4 месяца начинается процесс закупки лекарственных препаратов и создание их запаса. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, подготовку к осенне-зимнему периоду в медицинской сфере в РФ начинают с анализа количества коек и запасов препаратов.

"В медицинских организациях, которые обеспечивают лечение граждан в рамках обязательного медицинского страхования, производится авансирование закупки лекарственных препаратов и обеспечивается запас не менее 4 месяцев", – сообщил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Запасы коммерческих аптечных предприятий формируются на 2 месяца вперед. При этом в процессе снабжения аптек лекарствами учитываются мощности пунктов.

Вместе с тем Мурашко отметил необходимость разработки дополнительных механизмов для своевременного обеспечения аптечной и оптовой сетью логистики со складов. Особенно важно внедрять подобные механизмы в условиях значительного потребления препаратов обществом.

Ранее Владимир Путин сообщил о наблюдающемся дефиците препаратов в некоторых аптеках. По его словам, в некоторых аптечных пунктах также были завышены цены на отдельные категории лекарств. При этом президент отметил рост производства фармпродукции на территории РФ.



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