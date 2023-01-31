Эксперт назвала необходимые препараты для домашней аптечки

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Терапевт Татьяна Романенко рассказала о том, какие лекарства обязательно должны быть в домашней аптечке. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист отметила, что в каждой квартире должны быть средства, которые необходимы для оказания первой помощи: растворы для обработки ран, бинты и жгуты.

Романенко также рекомендовала добавить в аптечку лекарства против аллергии, поскольку в любой момент может возникнуть ситуация, когда такой препарат понадобится в срочном порядке. Эксперт посоветовала использовать препараты третьего поколения.

Однако решить, какое антигистаминное средство подойдет именно вам, поможет врач, подчеркнула Романенко.

"Естественно, в аптечке должны быть жаропонижающие препараты. Из безопасных – это "Парацетамол" и "Ибупрофен", – добавила она.

Терапевт также призвала россиян не забывать про активированный уголь, который точно не будет лишним. Его следует принимать из расчета: таблетка на десять килограмм веса человека.

Лекарства с обезболивающим эффектом тоже пригодятся, например "Дротаверин".

Ранее врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова предупредила, что прием одного и того же препарата для снижения температуры может привести к осложнениям. По ее словам, превышение суточной дозы может вызвать, например, повышение артериального давления или высыпания, а также привести к более серьезным последствиям – токсическому поражению печени или даже острой почечной недостаточности.



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