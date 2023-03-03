Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в российских аптеках

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В российских аптеках нет никакого дефицита лекарств, логистические цепочки в сфере фармацевтики успешно адаптировались к нынешней ситуации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Какой дефицит? Нет никакого дефицита", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, в настоящее время аптеки не испытывают проблем со скоростью поставок препаратов, поскольку возникшие в 2022 году логистические сложности были преодолены в короткие сроки.

"Адаптировались цепочки (поставок. – Прим. ред.). К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов", – заключил Мурашко.

Ранее Владимир Путин сообщил о наблюдающемся дефиците препаратов в некоторых аптеках. По его словам, также были завышены цены на отдельные категории лекарств. При этом президент отметил рост производства фармпродукции на территории РФ.



Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств начался в трех регионах России

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