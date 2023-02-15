Российские стоматологи заявили о проблемах с медицинскими препаратами и принадлежностями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские стоматологические клиники столкнулись с нехваткой ряда медицинских препаратов и оборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса учреждений.

Так, сообщается о проблемах с закупками "Убистезина", препарата для обезболивания на основе артикаина. Компания-производитель весной 2022 года заявила об уходе с российского рынка, а перебои с поставками начались уже в марте.

"С "Убистезином" действительно есть сложности: его фактически нет. Если сравнивать "Убистезин" с российскими аналогами, то они существенно хуже по эффективности", – заявил медицинский директор стоматологий "Дентал Фэнтези" и Belgravia Dental Studio Святослав Коба.

Эксперт при этом отметил, что на рынке остались другие качественные зарубежные препараты, которые и используют в терапии. В частности, к аналогам "Убизестина" относятся французский препарат "Септанест", испанский "Артикаин Инибса" и немецкий "Ультракаин".

Доцент кафедры обезболивания в стоматологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова, президент IFDAS Наталия Анисимова отметила, что российский аналог под названием "Артикаин-Бинергия" позволил ряду государственных клиник перейти на безопасную и эффективную карпульную технологию. Кроме того, препарат всегда есть в наличии.

Стоматолог-терапевт "Первой семейной клиники Петербурга" Ирина Лукашенок отметила, что в России также возникла проблема с поставками цемента "Витремер", который применяют для лечения зубов у детей и взрослых. В связи с этим приходится обновлять протоколы лечения и искать другие материалы.

Кроме того, специалист указала на отсутствие шлифовальных дисков компании "ЗМ", ушедшей с российского рынка. Отечественный аналог на рынке присутствует, но эти диски хуже по качеству и при первичной шлифовке пломб может потребоваться два и более расходника. Такая потребность, в свою очередь, удорожает лечение и продлевает его сроки.

Главная медсестра "Первой семейной клиники Петербурга" Елена Березина добавила, что возник дефицит стоматологических боров и фрез. Она отметила, что на отечественном рынке производителей такой техники мало, а зарубежные партнеры поставляют инструменты с большими сроками и не в полном объеме.

Отдельную сложность для врачей представляет дефицит продукции немецкой компании KaVo, которая ранее поставляла спреи для наконечников, порошки для гигиены и запчасти, а для пациентов – уход из России производителя кап Invisalign, который считался лидером в отрасли.

Накануне сообщалось, что с 1 сентября 2023 года медицинская техника в России сможет перейти на неоригинальные запчасти. Об этом сообщается в проекте приказа Росздравнадзора.



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