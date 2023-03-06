Минздрав рекомендовал врачам учитывать доступность препарата в аптеках при выписке рецепта

Минздрав РФ рекомендовал врачам, выписывая рецепт, учитывать доступность препарата в аптеках. Дело в том, что аптеки чаще предпочитают работать под заказ. Так поставщики приспосабливаются к усложнившейся логистике.

Отмечается, что многие препараты поступают в аптеки по одной-две упаковки, а многие аналоги оказываются недоступными по своей стоимости для пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.