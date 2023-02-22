В РФ упростили выдачу разрешений на онлайн-продажу лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Аптеки в упрощенном порядке смогут получать и переоформлять разрешения на онлайн-продажи безрецептурных препаратов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, передает сайт кабмина.

"Аптечные организации смогут подавать заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор через единый портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности. При подаче заявлений больше не нужно указывать основной государственный номер юридического лица (ОГРН) и ИНН", – говорится в сообщении.

Информация об этом будет поступать автоматически при подаче заявлений на сайте, заявили в кабмине. Разрешение на продажи направят заведениям в личный кабинет в виде электронного документа. Также там будет прикрепляться ссылка на запись с данными об одобрении в специальном реестре.

Между тем Роскомнадзор заблокировал свыше 20,5 тысячи интернет-страниц, которые занимались незаконной продажей лекарственными препаратами. Уточняется, что в более чем 70% случаев блокировались сайты, предлагающие незарегистрированные в России лекарства.



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