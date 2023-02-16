Роскомнадзор указал на отсутствие случаев закрытия СМИ из-за распространения фейков о СВО

Фото: Минобороны РФ

Роскомнадзор заявил, что с февраля прошлого года не было случаев, когда СМИ прекращали деятельность из-за неоднократного распространения фейков о российской спецоперации на Украине.

"Случаев прекращения деятельности СМИ в связи с неоднократным распространением недостоверной информации о специальной военной операции с февраля 2022 года не было", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Также в Роскомнадзоре уточнили, что заводить уголовные или административные дела за подобные действия могут только правоохранители.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что дискредитация российской армии и распространение фейков о ее деятельности должны пресекаться во время проведения специальной военной операции, однако СЖР будет настаивать на отмене данных ограничений после ее завершения.

В начале марта 2022 года Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о российской армии. За подобные фейки гражданам грозит наказание в виде крупных штрафов, а также лишения свободы на срок от 1 до 15 лет.

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