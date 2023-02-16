СЖР будет настаивать на отмене закона о фейках и дискредитации армии после завершения СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Дискредитация российской армии и распространение фейков о ее деятельности должны пресекаться во время проведения специальной военной операции, однако Союз журналистов России (СЖР) будет настаивать на отмене данных ограничений после ее завершения, заявил председатель организации Владимир Соловьев. Об этом сообщает ТАСС.

"Понятно, что во время проведения специальной военной операции есть наборы ограничений, в том числе ограничений свободы печати. Это нужно для того, чтобы опять же не навредить. <...> Мы говорим о том, что, когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты", – сказал он на лекции в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге.

Так Соловьев ответил на вопрос, как повлияло на работу журналистов принятие закона о фейках и дискредитации ВС РФ. По его словам, в СЖР несколько раз обращались столичные и региональные СМИ, которые были обвинены в распространении некорректных заявлений о событиях на Украине.

"(Они. – Прим. ред.) подвергались штрафам, наши юристы с ними работали, разбирались. Два раза удалось штраф этот аннулировать, несколько раз не удалось", – рассказал Соловьев.

В начале марта 2022 года Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о российской армии. За подобные фейки гражданам грозит наказание в виде крупных штрафов, а также лишения свободы на срок от 1 до 15 лет.



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