В Госдуме предложили ограничить право привлеченным за дискредитацию армии учреждать СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить право выступать в качестве учредителей СМИ лицам, публично дискредитировавших армию РФ, сообщает RT.

Законодатель обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову, напоминая, что с начала СВО недружественные западные правительства ведут информационную войну против России и ее вооруженных сил.

При этом, заметил он, есть случаи, когда россияне позволяют себе придерживаться такой же позиции в отношении российской армии, а также распространяют недостоверную информацию о военнослужащих. Их действия определяются судом как публичная дискредитация ВС в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях России.

Одновременно закон не ограничивает эту категорию граждан в праве создать СМИ, выступать в роли учредителей уже существующих СМИ, несмотря на их позицию, направленную на распространение недостоверной информации, искажение фактов с целью нанесения ущерба репутации Вооруженных сил России.

В связи с этим депутат попросил Краснова оценить целесообразность внесения изменений в статью Федерального закона о СМИ в части введения запрета на учреждение средств массовой информации для указанных лиц в течение пяти лет после вынесения решения суда.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших граждан РФ, которые публично оскорбляют Россию, ее армию и народ, а также совершают действия, подпадающие под статью о реабилитации нацизма.

По его словам, многие сегодня, пытаясь выслужиться за рубежом, ругают Родину и поддерживают "злодеев, нацистов и убийц". Сейчас подобные заявления могут быть расценены как дискредитация ВС РФ или призывы к экстремизму, однако существующих мер реагирования на такие преступления недостаточно, считает парламентарий.



Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ и поддержку нацистов

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