Роскомнадзор заблокировал 157 тысяч фейков и призывов к митингам с начала СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор выявил и заблокировал свыше 157 тысяч фейков и призывов к антивоенным митингам с начала специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

По словам замглавы ведомства Вадима Субботина, информационные вбросы проводились в американских соцсетях и через ресурсы иностранных некоммерческих организаций, но попытки дестабилизировать российское общество провалились.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Роскомнадзор поступило свыше 283 тысяч обращений от россиян. Это на 26,5% больше, чем в прошлом году.

Больше всего россияне обращались по вопросам фейков о спецоперации и размещении противоправной информации в Сети.

Генеральная прокуратура РФ с начала 2022 года заблокировала или удалила порядка 125 тысяч фейков о спецоперации. Так, в этом году специалисты ведомства направили в Роскомнадзор 1 630 требований ограничить доступ к недостоверной общественно значимой информации.

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