Минздрав РФ предложил допустить ординаторов к медицинской деятельности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения РФ предложило разрешить ординаторам второго года обучения принимать участие в медицинской деятельности на позиции врачей-стажеров, сообщает ТАСС.

По информации ведомства, поправки затронут статью 69 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Изменения в законодательство призваны повысить кадровый потенциал системы здравоохранения.

В Минздраве также отметили, что должность врача-стажера предусмотрена номенклатурой должностей медицинских и фармацевтических работников. При этом ординаторы считаются обладателями одной из медицинских специальностей, а потому обладают необходимыми компетенциями для оказания медпомощи.

По данным российского министерства здравоохранения, новая система поможет ординаторам получить практический опыт. Всего на данный момент обучение в ординатуре проходят 41,6 тысячи специалистов.

Ранее сообщалось, что Минздрав введет должность врача-стажера для студентов ординатуры до 15 июля. Соответствующее поручение ведомству дал Владимир Путин.

Также глава государства будет до 1 марта ждать от министерства предложений по тому, как можно повысить мотивацию медиков, которая приведет к улучшению качества их работы.

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