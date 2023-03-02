За сутки в РФ выявили 14 096 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувший день на территории России зарегистрировали 14 096 новых случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Умерли от болезни 39 человек. Госпитализация потребовалась 1 766 пациентам, что на 9,4% меньше, чем накануне. Рост количества госпитализаций зафиксировали в 37 регионах, снижение – в 40. Обстановка не изменилась в восьми российских субъектах.

Выздоровели за минувшие 24 часа 13 937 человек, что на 15,8% меньше, чем 1 марта.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире за четыре недели на 66% снизилась смертность от COVID-19.

По информации организации, с 30 января по 26 февраля 2023 года свыше 4,8 миллиона человек заразились коронавирусом, также более 39 тысяч заболевших скончались от инфекции. По сравнению с предыдущими 28 днями смертность снизилась на 66%, а заболеваемость – на 76%.

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