РКН заблокировал 20,5 тысячи сайтов незаконных аптек в 2022 году

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Роскомнадзор заблокировал более 20,5 тысячи интернет-страниц, занимавшихся незаконной торговлей лекарствами. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает газета "Известия".

"Деятельность подавляющего большинства (44,2 тысячи) пресекли по обращению Росздравнадзора: 6,5 тысячи – в 2020 году, 12 тысяч – в 2021-м, 20,5 тысячи – в 2022-м и 4,8 тысячи – за полтора месяца нынешнего года", – приводится в тексте сообщение ведомства.

Уточняется, что в более чем 70% случаев блокировались сайты, предлагающие к продаже незарегистрированные в России лекарства. В 13% процентах случаев блокировке подвергались интернет-страницы, продающие рецептурные препараты, в том числе психоактивные, способные вызывать зависимость.

В Росздравнадзоре также назвали острой проблемой распространение "аптечной" наркомании в России, связанной с продажей лекарств, обладающих психоактивным действием.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети. Функции системы заключаются в анализе и прогнозировании дальнейшего распространения деструктивных материалов.

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