Опрос Института экономической политики показал рекордный с 1996 года дефицит рабочих в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дефицит рабочих в апреле ощутили 35% промышленных предприятий в РФ, что стало рекордом с 1996 года. Об этом рассказал на конференции "Статистика, аналитика и прогнозирование в современной экономике: опыт и перспективы развития" заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара Сергей Цухло, сообщает РБК.

Он отметил, что ежемесячно с 1992 года институт проводит исследования, в которых принимают участие около тысячи руководителей предприятий. Опросы проводят в соответствии со стандартами гармонизированной методики Евросоюза и ОЭСР. Это позволяет сравнить данные Российской Федерации с другими государствами.

Чтобы рассчитать уровень кадрового дефицита эксперты используют вопрос, как бизнес оценивает достаточность имеющихся производственных мощностей с учетом ожидаемых изменений спроса. В последнее время показатель колеблется из-за экономической неопределенности.

В январе 2022 года на дефицит кадров жаловались 26% предприятий, в октябре – 33%. В январе 2023 года их количество составило 27%. В апреле более трети респондентов отметили нехватку кадров из-за роста выпуска продукции.

Цухло считает, что наиболее остро нехватку кадров ощущают предприятия легкой промышленности. Руководители таких производств "кричат" об отсутствии специальных учебных заведений для подготовки кадров.

Он подчеркнул, что в прошлом году РФ покинуло большое число западных брендов одежды, однако легкая промышленность России не способна их заменить, так как некому работать.

Эксперт заявил, что с сентября прошлого года предприятия России постоянно сообщают о желании найти сотрудников. В то же время Франция и Германия такой потребности не испытывают, так как их санкционная война не затронула.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что в РФ уровень безработицы составляет 3,5%. Он не исключил, что этот показатель будет и дальше снижаться, поэтому работодатели находятся в жестких условиях.

В свою очередь, в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка отмечают, что перекос ведет к необоснованному росту зарплат, который не подтверждается увеличением производительности труда.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что в России зафиксировали самую низкую обеспеченность работниками на предприятиях по итогам первого квартала впервые с 1998 года.

Профессор считает, что проблемы возникли из-за того, что молодежь все чаще в качестве будущей профессии выбирает работать высококвалифицированным специалистом. Кроме того, количество рабочей силы на предприятиях снизилось из-за частичной мобилизации, также произошла релокация специалистов за рубеж.

