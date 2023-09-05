Столичные рестораторы заявили о дефиците поваров и барменов

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Столичные рестораторы пожаловались на дефицит поваров и барменов на фоне изменения курса валют. Об этом пишет РБК.

Участники рынка объяснили, что такая ситуация сложилась из-за падения рубля и снижения доходов мигрантов в России. По словам экспертов, дефицит достигает 20–30%, в результате чего в заведениях увеличивается время ожидания заказа.

Некоторые специалисты считают, что это сезонное явление. Они рассказали, что многие работники уезжали летом из Москвы и Санкт-Петербурга. Другие же предприниматели заявили о низких зарплатах в сфере услуг и ужесточении миграционной политики.

Кроме того, отмечается, что многие отправляются на военную службу в зону боевых действий.

Представители одной из сети лапшичных рассказали, что им пришлось увеличить зарплату, чтобы закрыть все вакансии.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова сообщила, что во многих сферах экономики на данный момент существует недостаток персонала, однако в некоторых отраслях это ощущается особенно остро. По ее словам, этой осенью значительный спрос произойдет на специалистов в сферах производства, ЖКХ, строительства, IT и медицины.



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