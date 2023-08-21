Бизнесмены заявили об острой нехватке кадров в большинстве регионов России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Значительный дефицит кадров выявили в большинстве регионов России, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Эксперты проанализировали вакансии на портале HeadHunter. Выяснилось, что этим летом число предложений о работе выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время резюме стало больше лишь на 15%.

Автор исследования, генеральный директор центра охраны труда "НСС Консалт" Дмитрий Порочкин заявил, что такие данные свидетельствуют о формировании так называемого рынка соискателя, когда предложение рабочей силы значительно меньше спроса на нее.

Стало известно, что в сфере продаж доля вакансий превышает долю резюме на 5,6 процентного пункта (22,6% против 17%). В розничной торговле разрыв оценивается в 4,8 процентного пункта (10,9% против 6,1%), на транспорте – 2,3 процентного пункта (13% против 10,7%). По словам Порочкина, в таких ключевых областях, как продажи, торговля, транспорт, строительство и производство, выявлено превышение спроса над предложением рабочей силы.

Однако среди регионов есть исключения – это Москва, Подмосковье и Северный Кавказ. Эксперты заявили, что там соискателей чуть больше, чем вакансий. Особенно остро нехватка кадров ощущается в Центральной России, если не считать столицу и область.

Согласно "коэффициенту кадрового голода" (соотношение резюме и вакансий. – Прим. ред.), наиболее небольшой показатель в ЦФО составляет 0,75 при среднем по России в 0,82.

"Помимо самого очевидного (но не самого безупречного) решения в виде завоза иностранной рабочей силы, государство могло бы стимулировать работодателей инвестировать в человеческий капитал", – заявил Титов.

Вместе с этим он рекомендовал работодателям задействовать различные способы повышения лояльности сотрудников, в том числе предоставление опционов на долю в предпринимательстве. Он считает, что такое решение поможет привлекать специалистов и удерживать их на фоне растущего дефицита кадров.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова сообщила, что во многих сферах экономики на данный момент существует недостаток персонала, однако в некоторых отраслях это ощущается особенно остро. По ее словам, этой осенью значительный спрос произойдет на специалистов в сферах производства, ЖКХ, строительства, IT и медицины.

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