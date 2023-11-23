Финансист назвал фактор, способный оказать заметное давление на курс рубля

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Завершение налогового периода 28 ноября может оказать заметное давление на курс рубля. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

Он объяснил, что из-за завершения налогового периода сокращаются предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Основная масса экспортеров уже аккумулировала объем рублей, необходимый для фискальных платежей.

При этом в целом ситуацию для курса рубля эксперт считает неплохой. По его информации, этому способствует жесткая политика Банка России по ключевой ставке, которая сокращает спрос на импорт, и относительно высокие цены на нефть.

Также более устойчивому предложению валюты способствуют недавно введенные большие обязательства экспортеров по возврату экспортной выручки и ее реализации на бирже, подвел итог Бабин.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин сказал, что российский рубль может усилить свои позиции, однако не стоит надеяться на значительные изменения. Он считает, что к ослаблению национальной валюты привело снижение цен на газ и нефть в этом году по сравнению с прошлым.

До этого экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил, что к концу 2023 года курс доллара будет держаться в середине коридора 85–90 рублей.

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