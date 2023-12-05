Курс евро в ходе торгов вырос до 100 рублей впервые с 26 октября

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Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 16:46 по московскому времени курс европейской валюты вырос на 1,53%, до 100 рублей. К 16:49 евро замедлил рост и остановился на уровне 99,92 рубля, прибавив 1,44%. Параллельно доллар увеличился на 1,36%, поднимаясь до 92,17 рубля, а китайский юань – на 1,15%, до 12,882 рубля.

Утром во вторник, 5 декабря, евро торговался выше 99 рублей, такой показатель последний раз фиксировали 7 ноября. Доллар в это время вырос до 91,39 рубля, а китайский юань – до 12,79 рубля.

Уже днем российская валюта продемонстрировала послабление в том числе и к американской. В 15:34 по московскому времени доллар прибавил 1,2%, до 92,01 рубля. Уже к 15:37 курс слегка ускорил рост и остановился на отметке 92,02 рубля. Последний раз подобный показатель был 13 ноября.

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