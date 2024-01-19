Эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю

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Финансовый аналитик Владислав Антонов спрогнозировал курс американской валюты на неделю. Об этом пишет RT.

"Торговые диапазоны на следующую неделю: доллар – 87,45–91,8 рубля. Если рост котировок продолжится, то с приближением пика налоговых выплат коридор сузится до 88–90,5 рубля, евро – 94,8–98,3 рубля", – поделился эксперт.

По словам Антонова, существует два основных фактора поддержки рубля. Речь идет о продаже валютной выручки российскими экспортерами и регулярных валютных интервенциях Центробанка в рамках бюджетного правила.

Кроме того, продолжил аналитик, 29 января может случиться пик уплаты крупных налоговых платежей. В этой связи в ближайшие дни можно ожидать рост объемов продажи валюты и дальнейшего постепенного укрепления рубля.

Ранее стало известно, что ослабление курса национальной валюты в декабре прошлого года было связано с операциями по выкупу активов у компаний из недружественных стран. По данным Банка России, это также имеет отношение к росту спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками и снижению цен на нефть.



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