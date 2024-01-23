ЦБ не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки

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Центробанк РФ в данный момент не видит "весомых оснований", чтобы продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регулятора.

"На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки", – говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению ЦБ РФ, в прошлые месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики (ключевой ставки). Регулятор добавил, что по сравнению с минимумами середины лета прошлого года значимый вклад внес рост стоимостных объемов экспорта, влияющих на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что вопросами по поводу продления мер по продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами полностью занимается кабмин России. Он отметил, что Владимир Путин регулярно проводит собрания на экономическую тему, на которых присутствует вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Песков подчеркнул, что российское правительство справляется со своими задачами в экономическом плане.

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